Bendrovių katalogas
Sasken Technologies
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Sasken Technologies Atlyginimai

Sasken Technologies atlyginimas svyruoja nuo $11,925 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $99,500 Techninės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Sasken Technologies. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
Median $11.9K
Techninės įrangos inžinierius
$99.5K
Rizikos kapitalo investuotojas
$33.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Sasken Technologies gauna Techninės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $99,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Sasken Technologies yra $33,485.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Sasken Technologies

Susijusios bendrovės

  • Spotify
  • Dropbox
  • PayPal
  • Amazon
  • Netflix
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai