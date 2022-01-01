Bendrovių katalogas
SAP
Es Ei Pi Atlyginimai

SAP atlyginimas svyruoja nuo $23,270 bendros metinės kompensacijos Reklamos tekstų autorius žemiausiame taške iki $487,550 Verslo operacijų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Es Ei Pi. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/15/2025

Programinės įrangos inžinierius
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Frontend programinės įrangos inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

DevOps inžinierius

AI inžinierius

Produkto dizaineris
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

UX dizaineris

Pardavimai
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Kliento vadybininkas

Duomenų mokslininkas
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Produkto vadovas
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Rinkodara
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Sprendimų architektas
T3 $46K
T4 $74.9K

Duomenų architektas

Debesies architektas

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $78.4K
Valdymo konsultantas
Median $82.5K
Projektų vadovas
Median $143K
Klientų sėkmė
Median $128K
Techninių programų vadovas
Median $120K
Žmogiškieji ištekliai
Median $57.7K
Pardavimų inžinierius
Median $114K
Verslo analitikas
Median $74.9K
Informacinių technologijų specialistas (IT)
Median $82.8K
Buhalteris
$39.1K
Administracijos asistentas
$74.5K
Verslo operacijos
$162K
Verslo operacijų vadovas
$488K
Verslo plėtra
$40.9K
Štabo vadovas
$160K
Reklamos tekstų autorius
$23.3K
Klientų aptarnavimas
$76.5K
Klientų aptarnavimo operacijos
$53.8K
Duomenų analitikas
$110K
Duomenų mokslo vadovas
$238K
Pastatų vadovas
$80K
Grafikos dizaineris
$104K
Techninės įrangos inžinierius
$136K
Teisės
$271K
Produkto dizaino vadovas
$296K
Programų vadovas
$128K
Personalo specialistas
$199K
Pajamų operacijos
$95.2K
Kibernetinio saugumo analitikas
$81.1K
Bendrasis atlygis
$83.3K
UX tyrinėtojas
$95.3K
Rizikos kapitalo investuotojas
$121K
Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.4%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

SAP kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.4% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.40% kas metus)

20%

METAI 1

40%

METAI 2

40%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

SAP kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)

  • 40% teisės įgyjamos 2nd-METAI (40.00% kas metus)

  • 40% teisės įgyjamos 3rd-METAI (40.00% kas metus)

33%

METAI 1

33%

METAI 2

34%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

SAP kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33% teisės įgyjamos 1st-METAI (8.25% kas ketvirtį)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.25% kas ketvirtį)

  • 34% teisės įgyjamos 3rd-METAI (8.50% kas ketvirtį)

DUK

Didžiausią atlyginimą SAP gauna Verslo operacijų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $487,550. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija SAP yra $114,363.

Kiti ištekliai