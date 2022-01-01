Es Ei Pi Atlyginimai

SAP atlyginimas svyruoja nuo $23,270 bendros metinės kompensacijos Reklamos tekstų autorius žemiausiame taške iki $487,550 Verslo operacijų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Es Ei Pi. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/15/2025
Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.4%
METAI 3
SAP kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)
33.4% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.40% kas metus)
20%
METAI 1
40%
METAI 2
40%
METAI 3
SAP kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)
40% teisės įgyjamos 2nd-METAI (40.00% kas metus)
40% teisės įgyjamos 3rd-METAI (40.00% kas metus)
33%
METAI 1
33%
METAI 2
34%
METAI 3
SAP kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33% teisės įgyjamos 1st-METAI (8.25% kas ketvirtį)
33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.25% kas ketvirtį)
34% teisės įgyjamos 3rd-METAI (8.50% kas ketvirtį)
