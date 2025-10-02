Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Seattle Area SAP Concur įmonėje svyruoja nuo $130K per year T2 lygiui iki $243K per year T4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Seattle Area paketo suma yra $185K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SAP Concur bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
