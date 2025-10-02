Bendrovių katalogas
Santander Bank
Santander Bank Duomenų mokslininkas Atlyginimai Brazil vietovėje

Vidutinė Duomenų mokslininkas kompensacijos in Brazil paketo suma Santander Bank įmonėje yra R$203K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Santander Bank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
Iš viso per metus
R$203K
Lygis
Mid
Bazinis
R$122K
Stock (/yr)
R$0
Priedas
R$81.3K
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
4 Metai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Santander Bank in Brazil siekia metinę bendrą kompensaciją R$241,059. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Santander Bank Duomenų mokslininkas pozicijai in Brazil yra R$222,722.

