Sanofi
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Greater Paris Area

Sanofi Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Paris Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Greater Paris Area paketo suma Sanofi įmonėje yra €74.9K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sanofi bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Sanofi
Software Engineer
Paris, IL, France
Iš viso per metus
€74.9K
Lygis
L3
Bazinis
€56.6K
Stock (/yr)
€9.1K
Priedas
€9.1K
Metai įmonėje
5 Metai
Patirties metai
5 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Sanofi?

€142K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Stažuočių atlyginimai

DUK

