Sanofi Duomenų mokslininkas Atlyginimai Greater Boston Area vietovėje

Vidutinė Duomenų mokslininkas kompensacijos in Greater Boston Area paketo suma Sanofi įmonėje yra $196K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sanofi bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Sanofi
Data Scientist
Boston
Iš viso per metus
$196K
Lygis
L3
Bazinis
$164K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$32K
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Sanofi?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Sanofi in Greater Boston Area siekia metinę bendrą kompensaciją $238,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Sanofi Duomenų mokslininkas pozicijai in Greater Boston Area yra $194,000.

