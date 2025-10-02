Bendrovių katalogas
Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacijos in India paketo suma S&P Global įmonėje yra ₹6.7M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą S&P Global bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
S&P Global
Director
Hyderabad, TS, India
Iš viso per metus
₹6.7M
Lygis
13
Bazinis
₹6.7M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹0
Metai įmonėje
13 Metai
Patirties metai
13 Metai
Teisių įgijimo grafikas

33%

METAI 1

33%

METAI 2

33%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

S&P Global kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33% teisės įgyjamos 1st-METAI (16.50% kas pusmetį)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (16.50% kas pusmetį)

  • 33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (16.50% kas pusmetį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai S&P Global in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹14,170,120. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija S&P Global Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in India yra ₹5,630,786.

