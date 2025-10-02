Programinės įrangos inžinierius kompensacija in New York City Area S&P Global įmonėje svyruoja nuo $125K per year L8 lygiui iki $284K per year L13 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in New York City Area paketo suma yra $132K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą S&P Global bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$121K
$110K
$0
$11.4K
L10
$106K
$106K
$0
$0
L11
$180K
$163K
$0
$17K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
METAI 1
33%
METAI 2
33%
METAI 3
S&P Global kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33% teisės įgyjamos 1st-METAI (16.50% kas pusmetį)
33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (16.50% kas pusmetį)
33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (16.50% kas pusmetį)
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą