Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Delhi Area S&P Global įmonėje svyruoja nuo ₹1.28M per year L8 lygiui iki ₹2.2M per year L9 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Delhi Area paketo suma yra ₹2.03M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą S&P Global bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L8
₹1.28M
₹1.25M
₹0
₹30.5K
L9
₹2.2M
₹2M
₹0
₹202K
L10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
33%
METAI 1
33%
METAI 2
33%
METAI 3
S&P Global kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33% teisės įgyjamos 1st-METAI (16.50% kas pusmetį)
33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (16.50% kas pusmetį)
33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (16.50% kas pusmetį)
