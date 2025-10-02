Bendrovių katalogas
S&P Global
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
S&P Global Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Delhi Area vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Delhi Area S&P Global įmonėje svyruoja nuo ₹1.28M per year L8 lygiui iki ₹2.2M per year L9 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Delhi Area paketo suma yra ₹2.03M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą S&P Global bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L8
Software Developer I(Pradedančiojo lygis)
₹1.28M
₹1.25M
₹0
₹30.5K
L9
Software Developer II
₹2.2M
₹2M
₹0
₹202K
L10
Software Developer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
Lead Software Developer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

33%

METAI 1

33%

METAI 2

33%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

S&P Global kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33% teisės įgyjamos 1st-METAI (16.50% kas pusmetį)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (16.50% kas pusmetį)

  • 33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (16.50% kas pusmetį)



Įtraukti pareigybių pavadinimai

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai S&P Global in Greater Delhi Area siekia metinę bendrą kompensaciją ₹2,987,026. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija S&P Global Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Greater Delhi Area yra ₹1,829,715.

Kiti ištekliai