  • Atlyginimai
  • Duomenų mokslininkas

  • Visi Duomenų mokslininkas atlyginimai

  • Mumbai Metropolitan Region

S&P Global Duomenų mokslininkas Atlyginimai Mumbai Metropolitan Region vietovėje

Vidutinė Duomenų mokslininkas kompensacijos in Mumbai Metropolitan Region paketo suma S&P Global įmonėje yra ₹2.95M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą S&P Global bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
S&P Global
Senior Data Engineer
Mumbai, MH, India
Iš viso per metus
₹2.95M
Lygis
L9
Bazinis
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹447K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
5 Metai
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

33%

METAI 1

33%

METAI 2

33%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

S&P Global kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33% teisės įgyjamos 1st-METAI (16.50% kas pusmetį)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (16.50% kas pusmetį)

  • 33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (16.50% kas pusmetį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai S&P Global in Mumbai Metropolitan Region siekia metinę bendrą kompensaciją ₹4,565,631. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija S&P Global Duomenų mokslininkas pozicijai in Mumbai Metropolitan Region yra ₹2,952,670.

