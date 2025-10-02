Duomenų mokslininkas kompensacija in India S&P Global įmonėje svyruoja nuo ₹838K per year L8 lygiui iki ₹1.92M per year L10 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹2.61M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą S&P Global bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L8
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
33%
METAI 1
33%
METAI 2
33%
METAI 3
S&P Global kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33% teisės įgyjamos 1st-METAI (16.50% kas pusmetį)
33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (16.50% kas pusmetį)
33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (16.50% kas pusmetį)