S&P Global
S&P Global Duomenų analitikas Atlyginimai New York City Area vietovėje

Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą S&P Global bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

$160K

Teisių įgijimo grafikas

33%

METAI 1

33%

METAI 2

33%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

S&P Global kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33% teisės įgyjamos 1st-METAI (16.50% kas pusmetį)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (16.50% kas pusmetį)

  • 33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (16.50% kas pusmetį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai S&P Global in New York City Area siekia metinę bendrą kompensaciją $100,800. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija S&P Global Duomenų analitikas pozicijai in New York City Area yra $80,000.

