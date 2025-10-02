Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą S&P Global bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
33%
METAI 1
33%
METAI 2
33%
METAI 3
S&P Global kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33% teisės įgyjamos 1st-METAI (16.50% kas pusmetį)
33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (16.50% kas pusmetį)
33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (16.50% kas pusmetį)