S&P Global
  • Atlyginimai
  • Duomenų analitikas

  • Visi Duomenų analitikas atlyginimai

  • India

S&P Global Duomenų analitikas Atlyginimai India vietovėje

Vidutinė Duomenų analitikas kompensacijos in India paketo suma S&P Global įmonėje yra ₹1.05M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą S&P Global bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
S&P Global
Data Analyst
Gurgaon, HR, India
Iš viso per metus
₹1.05M
Lygis
8
Bazinis
₹996K
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹49.8K
Metai įmonėje
0-1 Metai
Patirties metai
5-10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai S&P Global?

₹13.94M

Naujausi atlyginimų pateikimai
Teisių įgijimo grafikas

33%

METAI 1

33%

METAI 2

33%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

S&P Global kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33% teisės įgyjamos 1st-METAI (16.50% kas pusmetį)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (16.50% kas pusmetį)

  • 33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (16.50% kas pusmetį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai S&P Global in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹2,180,633. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija S&P Global Duomenų analitikas pozicijai in India yra ₹1,046,029.

Kiti ištekliai