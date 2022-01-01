Bendrovių katalogas
S&P Global
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

S&P Global Atlyginimai

S&P Global atlyginimas svyruoja nuo $4,029 bendros metinės kompensacijos Rinkodaros operacijos žemiausiame taške iki $335,168 Korporacijų plėtra aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų S&P Global. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Produkto vadovas
Median $89.4K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $290K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Duomenų analitikas
Median $12K
Duomenų mokslininkas
Median $160K
Verslo analitikas
Median $170K
Sprendimų architektas
Median $205K

Data Architect

Buhalteris
$111K
Verslo operacijos
$124K
Korporacijų plėtra
$335K
Klientų sėkmė
$89.6K
Duomenų mokslo vadovas
$53.8K
Finansų analitikas
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Valdymo konsultantas
$90.8K
Rinkodara
$89.6K
Rinkodaros operacijos
$4K
Produkto dizaineris
$104K
Programų vadovas
$52.8K
Projektų vadovas
$55K
Pardavimai
$270K
Pardavimų inžinierius
$109K
Techninių programų vadovas
$155K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

33%

METAI 1

33%

METAI 2

33%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

S&P Global kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33% teisės įgyjamos 1st-METAI (16.50% kas pusmetį)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (16.50% kas pusmetį)

  • 33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (16.50% kas pusmetį)

Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

DUK

Didžiausią atlyginimą S&P Global gauna Korporacijų plėtra at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $335,168. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija S&P Global yra $89,550.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų S&P Global

Susijusios bendrovės

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai