S&P Global Atlyginimai

S&P Global atlyginimas svyruoja nuo $4,029 bendros metinės kompensacijos Rinkodaros operacijos žemiausiame taške iki $335,168 Korporacijų plėtra aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų S&P Global. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/25/2025
33%
METAI 1
33%
METAI 2
33%
METAI 3
S&P Global kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33% teisės įgyjamos 1st-METAI (16.50% kas pusmetį)
33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (16.50% kas pusmetį)
33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (16.50% kas pusmetį)
