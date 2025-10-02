Bendrovių katalogas
Sandia National Labs
Sandia National Labs Techninių programų vadovas Atlyginimai Albuquerque-Santa Fe Area vietovėje

Techninių programų vadovas kompensacija in Albuquerque-Santa Fe Area Sandia National Labs įmonėje sudaro $205K per year Distinguished Member of Technical Staff lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Albuquerque-Santa Fe Area paketo suma yra $200K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sandia National Labs bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$205K
$193K
$0
$12K
Kokie yra karjeros lygiai Sandia National Labs?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninių programų vadovas pozicijai Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area siekia metinę bendrą kompensaciją $209,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Sandia National Labs Techninių programų vadovas pozicijai in Albuquerque-Santa Fe Area yra $200,000.

