Programinės įrangos inžinierius kompensacija in San Francisco Bay Area Sandia National Labs įmonėje sudaro $203K per year Senior Member of Technical Staff lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma yra $212K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sandia National Labs bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą