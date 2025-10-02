Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Albuquerque-Santa Fe Area Sandia National Labs įmonėje svyruoja nuo $121K per year Member of Technical Staff lygiui iki $169K per year Principal Member of Technical Staff lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Albuquerque-Santa Fe Area paketo suma yra $125K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sandia National Labs bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
