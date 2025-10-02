Bendrovių katalogas
Sandia National Labs
Sandia National Labs Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Albuquerque-Santa Fe Area vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Albuquerque-Santa Fe Area Sandia National Labs įmonėje svyruoja nuo $121K per year Member of Technical Staff lygiui iki $169K per year Principal Member of Technical Staff lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Albuquerque-Santa Fe Area paketo suma yra $125K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sandia National Labs bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Member of Technical Staff
(Pradedančiojo lygis)
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenis
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Sandia National Labs?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Sistemų inžinierius

Tyrimų mokslininkas

DUK

