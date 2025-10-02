Bendrovių katalogas
Sandia National Labs
Sandia National Labs Cybersecurity Analyst Atlyginimai Albuquerque-Santa Fe Area vietovėje

Vidutinė Cybersecurity Analyst kompensacijos in Albuquerque-Santa Fe Area paketo suma Sandia National Labs įmonėje yra $165K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sandia National Labs bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Sandia National Labs
Principal Member Of Technical Staff
Albuquerque, NM
Iš viso per metus
$165K
Lygis
-
Bazinis
$160K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$5K
Metai įmonėje
15 Metai
Patirties metai
15 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Sandia National Labs?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas jobFamilies.Cybersecurity Analyst pozicijai Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area siekia metinę bendrą kompensaciją $215,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Sandia National Labs jobFamilies.Cybersecurity Analyst pozicijai in Albuquerque-Santa Fe Area yra $160,000.

