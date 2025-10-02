Bendrovių katalogas
Sandia National Labs
Sandia National Labs Mechanikos inžinierius Atlyginimai San Francisco Bay Area vietovėje

Vidutinė Mechanikos inžinierius kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma Sandia National Labs įmonėje yra $212K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Sandia National Labs bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Sandia National Labs
R&D Mechanical engineer
Livermore, CA
Iš viso per metus
$212K
Lygis
Senior Technical Staff Member
Bazinis
$212K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
6 Metai
Patirties metai
6 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Sandia National Labs?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Mechanikos inžinierius pozicijai Sandia National Labs in San Francisco Bay Area siekia metinę bendrą kompensaciją $263,600. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Sandia National Labs Mechanikos inžinierius pozicijai in San Francisco Bay Area yra $148,000.

Kiti ištekliai