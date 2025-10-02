Bendrovių katalogas
Samolet Produkto vadovas Atlyginimai Moscow Metro Area vietovėje

Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in Moscow Metro Area paketo suma Samolet įmonėje yra RUB 3.77M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Samolet bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Samolet
Product Manager
Moscow, MC, Russia
Iš viso per metus
RUB 3.77M
Lygis
L4
Bazinis
RUB 3.77M
Stock (/yr)
RUB 0
Priedas
RUB 0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
7 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Samolet?

RUB 13.36M

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

The highest paying salary package reported for a Produkto vadovas at Samolet in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 6,331,116. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Samolet for the Produkto vadovas role in Moscow Metro Area is RUB 3,948,592.

