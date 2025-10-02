Vidutinė Information Technologist (IT) bendra kompensacija in Saint Petersburg Metro Area Samolet įmonėje svyruoja nuo RUB 977K iki RUB 1.39M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Samolet bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!