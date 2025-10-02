Bendrovių katalogas
Samolet Information Technologist (IT) Atlyginimai Saint Petersburg Metro Area vietovėje

Vidutinė Information Technologist (IT) bendra kompensacija in Saint Petersburg Metro Area Samolet įmonėje svyruoja nuo RUB 977K iki RUB 1.39M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Samolet bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

RUB 1.12M - RUB 1.31M
Russia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
RUB 977KRUB 1.12MRUB 1.31MRUB 1.39M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

RUB 13.36M

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas jobFamilies.Information Technologist (IT) pozicijai Samolet in Saint Petersburg Metro Area siekia metinę bendrą kompensaciją RUB 1,394,513. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Samolet jobFamilies.Information Technologist (IT) pozicijai in Saint Petersburg Metro Area yra RUB 977,351.

