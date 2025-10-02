Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Portugal Salsify įmonėje sudaro €54.9K per year Software Engineer 2 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Portugal paketo suma yra €52.6K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Salsify bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer 2
€54.9K
€54.9K
€0
€0
Senior Software Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Salsify kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)