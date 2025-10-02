Bendrovių katalogas
Salsify
  • Portugal

Salsify Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Portugal vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Portugal Salsify įmonėje sudaro €54.9K per year Software Engineer 2 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Portugal paketo suma yra €52.6K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Salsify bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer 1
(Pradedančiojo lygis)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer 2
€54.9K
€54.9K
€0
€0
Senior Software Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Salsify kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Salsify in Portugal siekia metinę bendrą kompensaciją €99,392. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Salsify Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Portugal yra €52,562.

