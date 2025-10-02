Bendrovių katalogas
SailPoint
SailPoint Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Austin Area vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Austin Area SailPoint įmonėje svyruoja nuo $100K per year L2 lygiui iki $211K per year L6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Austin Area paketo suma yra $142K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą SailPoint bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
Associate Software Engineer(Pradedančiojo lygis)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
Software Engineer II
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
Senior Software Engineer
$168K
$145K
$15K
$7.3K
Žiūrėti 6 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius

Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

SailPoint kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

DUK

SailPoint in Greater Austin Area میں Programinės įrangos inžinierius کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $243,000 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
SailPoint میں Programinės įrangos inžinierius کردار in Greater Austin Area کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $141,000 ہے۔

