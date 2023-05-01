Directory delle Aziende
Safe Security
Safe Security Stipendi

L'intervallo di stipendi di Safe Security va da $59,467 in compensazione totale all'anno per un Programų inžinierius all'estremità inferiore a $172,354 per un Pardavimų inžinierius all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Safe Security. Ultimo aggiornamento: 8/15/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $59.5K
Duomenų mokslininkas
$164K
Produkto vadovas
$71.9K

Pardavimų inžinierius
$172K
FAQ

The highest paying role reported at Safe Security is Pardavimų inžinierius at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $172,354. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Safe Security is $118,021.

