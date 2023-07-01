Bendrovių katalogas
Sabanto
    • Apie

    Sabanto is a Farming-as-a-Service company offering comprehensive agriculture services through their supervised autonomous equipment platform. They provide a total turn-key solution for farming needs.

    https://sabantoag.com
    Svetainė
    2018
    Įkūrimo metai
    31
    Darbuotojų skaičius
    $1M-$10M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

