Rydoo
    Rydoo is a company that provides an expense management platform that helps companies and employees become more efficient and productive by streamlining the process of managing expenses.

    http://rydoo.com
    Sito web
    2011
    Anno di fondazione
    210
    Numero di dipendenti
    $10M-$50M
    Entrate stimate
    Sede centrale

