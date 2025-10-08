Bendrovių katalogas
Rover.com Full-Stack programinės įrangos inžinierius Atlyginimai United States vietovėje

Vidutinė Full-Stack programinės įrangos inžinierius kompensacijos in United States paketo suma Rover.com įmonėje yra $229K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Rover.com bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Rover.com
Software Engineer
Seattle, WA
Iš viso per metus
$229K
Lygis
L3
Bazinis
$229K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
7 Metai
Patirties metai
20 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Rover.com?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Full-Stack programinės įrangos inžinierius pozicijai Rover.com in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $337,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Rover.com Full-Stack programinės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $150,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Rover.com

