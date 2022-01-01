Bendrovių katalogas
Root Insurance
Root Insurance Atlyginimai

Root Insurance atlyginimas svyruoja nuo $76,500 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $270,970 Žmogiškieji ištekliai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Root Insurance. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/18/2025

$160K

Duomenų mokslininkas
Median $120K
Produkto vadovas
Median $145K
Programinės įrangos inžinierius
Median $161K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $230K
Duomenų analitikas
$76.5K
Grafikos dizaineris
$95.2K
Žmogiškieji ištekliai
$271K
Rinkodara
$159K
Mechanikos inžinierius
$86.7K
Produkto dizaineris
$133K
Personalo specialistas
$86.7K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Root Insurance kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Root Insurance gauna Žmogiškieji ištekliai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $270,970. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Root Insurance yra $133,280.

Kiti ištekliai