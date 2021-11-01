Bendrovių katalogas
Roofstock Atlyginimai

Roofstock atlyginimas svyruoja nuo $89,550 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $276,375 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Roofstock. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/18/2025

$160K

Produkto vadovas
Median $187K
Duomenų mokslininkas
$164K
Valdymo konsultantas
$172K

Produkto dizaineris
$195K
Programinės įrangos inžinierius
$89.6K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$276K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

