Rokt Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius Atlyginimai New York City Area vietovėje

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius kompensacija in New York City Area Rokt įmonėje svyruoja nuo $170K per year L2 lygiui iki $208K per year L3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in New York City Area paketo suma yra $206K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Rokt bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025

Vidutinis Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
L2
(Pradedančiojo lygis)
$170K
$150K
$20K
$0
L3
$208K
$160K
$32K
$16K
L4A
$ --
$ --
$ --
$ --
L4B
$ --
$ --
$ --
$ --
Žiūrėti 6 daugiau lygių
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Rokt kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Rokt kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Rokt kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius pozicijai Rokt in New York City Area siekia metinę bendrą kompensaciją $467,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Rokt Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius pozicijai in New York City Area yra $195,000.

