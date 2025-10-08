Bendrovių katalogas
Rocket Companies
Rocket Companies UX dizaineris Atlyginimai

Vidutinė UX dizaineris kompensacijos in United States paketo suma Rocket Companies įmonėje yra $107K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Rocket Companies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Rocket Companies
Experience Designer
Detroit, MI
Iš viso per metus
$107K
Lygis
Mid
Bazinis
$97.5K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$9K
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
8 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Rocket Companies?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas UX dizaineris pozicijai Rocket Companies in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $170,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Rocket Companies UX dizaineris pozicijai in United States yra $106,500.

