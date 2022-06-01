Rocket Companies Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Rocket Companies va da $75,876 in compensazione totale all'anno per un Atrankos specialistas all'estremità inferiore a $215,735 per un Duomenų mokslo vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Rocket Companies. Ultimo aggiornamento: 8/19/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $131K

Backend programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $183K
Verslo plėtra
$199K

Duomenų analitikas
$99K
Duomenų mokslo vadovas
$216K
Duomenų mokslininkas
$109K
Finansų analitikas
$119K
Žmogiškieji ištekliai
$94.5K
Informacinių technologijų specialistas
$171K
Marketingas
$99.5K
Produkto dizaineris
$171K
Produkto dizaino vadovas
$183K
Atrankos specialistas
$75.9K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$137K
Sprendimų architektas
$186K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Rocket Companies è Duomenų mokslo vadovas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $215,735. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Rocket Companies è di $136,680.

Altre risorse