Roche Atlyginimai

Roche atlyginimas svyruoja nuo $19,638 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $331,500 Korporacijų plėtra aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Roche. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/18/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Biostatistikas

Produkto vadovas
Median $196K

Mechanikos inžinierius
Median $133K
Biomedicinos inžinierius
Median $100K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $304K
Projektų vadovas
Median $156K
Techninių programų vadovas
Median $165K
Buhalteris
$25.5K
Verslo operacijos
$35.7K
Verslo operacijų vadovas
$177K
Verslo analitikas
$199K
Korporacijų plėtra
$332K
Klientų aptarnavimas
$19.6K
Duomenų mokslo vadovas
$264K
Finansų analitikas
$131K
Žmogiškieji ištekliai
$206K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$71.6K
Valdymo konsultantas
$85.8K
Rinkodara
$212K
Produkto dizaineris
$69.5K
Programų vadovas
$209K
Pardavimai
$136K
Pardavimų inžinierius
$92.5K
Kibernetinio saugumo analitikas
$161K
Sprendimų architektas
$98.2K
Techninis rašytojas
$48K
UX tyrinėtojas
$101K
Rizikos kapitalo investuotojas
$176K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


