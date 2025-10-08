UX dizaineris kompensacija in United States Roblox įmonėje svyruoja nuo $189K per year IC1 lygiui iki $470K per year IC6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $350K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Roblox bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
45%
METAI 1
35%
METAI 2
20%
METAI 3
Roblox kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
45% teisės įgyjamos 1st-METAI (11.25% kas ketvirtį)
35% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.75% kas ketvirtį)
20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (5.00% kas ketvirtį)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
