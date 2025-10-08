Bendrovių katalogas
Roblox
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Produkto dizaineris

  • UX dizaineris

  • San Francisco Bay Area

Roblox UX dizaineris Atlyginimai San Francisco Bay Area vietovėje

UX dizaineris kompensacija in San Francisco Bay Area Roblox įmonėje svyruoja nuo $176K per year IC1 lygiui iki $470K per year IC6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma yra $350K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Roblox bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025

Vidutinis Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
IC1
Product Designer
$176K
$130K
$43K
$3.5K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Žiūrėti 5 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Teisių įgijimo grafikas

45%

METAI 1

35%

METAI 2

20%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Roblox kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 45% teisės įgyjamos 1st-METAI (11.25% kas ketvirtį)

  • 35% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.75% kas ketvirtį)

  • 20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (5.00% kas ketvirtį)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

METAI 1

33%

METAI 2

33%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Roblox kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33% teisės įgyjamos 1st-METAI (8.25% kas ketvirtį)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.25% kas ketvirtį)

  • 33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (8.25% kas ketvirtį)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Roblox kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Produkto dizaineris pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas UX dizaineris pozicijai Roblox in San Francisco Bay Area siekia metinę bendrą kompensaciją $590,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Roblox UX dizaineris pozicijai in San Francisco Bay Area yra $385,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Roblox

Susijusios bendrovės

  • Lyft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Robinhood
  • Snap
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai