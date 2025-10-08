Full-Stack programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Robinhood įmonėje svyruoja nuo $198K per year L1 lygiui iki $903K per year L6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $381K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Robinhood bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
L1
$198K
$143K
$38.3K
$17.5K
L2
$302K
$179K
$102K
$21.5K
L3
$411K
$210K
$183K
$17.8K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Robinhood kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
100%
METAI 1
Robinhood kompanijoje RSUs taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:
100% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas ketvirtį)