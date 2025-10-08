Bendrovių katalogas
Robinhood
Robinhood Kriptografijos inžinierius Atlyginimai San Francisco Bay Area vietovėje

Kriptografijos inžinierius kompensacija in San Francisco Bay Area Robinhood įmonėje sudaro $183K per year L1 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma yra $185K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Robinhood bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025

Vidutinis Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
L1
IC3(Pradedančiojo lygis)
$183K
$140K
$43K
$0
L2
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
IC5
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
IC6
$ --
$ --
$ --
$ --
Žiūrėti 2 daugiau lygių
Pridėti atlyginimą

Naujausi atlyginimų pateikimai
Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Eksportuoti duomenis

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Robinhood kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

100%

METAI 1

Akcijų tipas
RSU

Robinhood kompanijoje RSUs taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 100% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Kriptografijos inžinierius pozicijai Robinhood in San Francisco Bay Area siekia metinę bendrą kompensaciją $600,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Robinhood Kriptografijos inžinierius pozicijai in San Francisco Bay Area yra $185,000.

Kiti ištekliai