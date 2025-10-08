Backend programinės įrangos inžinierius kompensacija in Canada Robinhood įmonėje svyruoja nuo CA$148K per year L1 lygiui iki CA$201K per year L2 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Canada paketo suma yra CA$209K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Robinhood bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
L1
CA$148K
CA$108K
CA$29.6K
CA$11.2K
L2
CA$201K
CA$146K
CA$45K
CA$9.8K
L3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Robinhood kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
100%
METAI 1
Robinhood kompanijoje RSUs taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:
100% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas ketvirtį)