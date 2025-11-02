Bendrovių katalogas
Vidutinė Personalo specialistas kompensacijos in Taiwan paketo suma Robert Walters įmonėje yra NT$999K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Robert Walters bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Iš viso per metus
NT$999K
Lygis
-
Bazinis
NT$999K
Stock (/yr)
NT$0
Priedas
NT$0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
7 Metai
Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Personalo specialistas pozicijai Robert Walters in Taiwan siekia metinę bendrą kompensaciją NT$2,376,598. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Robert Walters Personalo specialistas pozicijai in Taiwan yra NT$795,703.

