Rivos
  • Techninės įrangos inžinierius

  • ASIC Engineer

Rivos ASIC Engineer Atlyginimai

Vidutinė ASIC Engineer kompensacijos in United States paketo suma Rivos įmonėje yra $200K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Rivos bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Rivos
Senior Member of Technical Staff
Austin, TX
Iš viso per metus
$200K
Lygis
L5
Bazinis
$200K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
14 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Rivos?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Rivos kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas ASIC Engineer pozicijai Rivos in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $240,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Rivos ASIC Engineer pozicijai in United States yra $200,000.

