Full-Stack programinės įrangos inžinierius kompensacija in San Francisco Bay Area Rivian įmonėje svyruoja nuo $162K per year RIV-3 lygiui iki $277K per year RIV-6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma yra $210K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Rivian bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
RIV-3
$162K
$136K
$24.6K
$1K
RIV-4
$183K
$151K
$29.6K
$2.4K
RIV-5
$238K
$188K
$45.9K
$3.9K
RIV-6
$277K
$202K
$63.8K
$11.6K
50%
METAI 1
50%
METAI 2
Rivian kompanijoje RSUs taikomas 2 metų teisių įgijimo grafikas:
50% teisės įgyjamos 1st-METAI (12.50% kas ketvirtį)
50% teisės įgyjamos 2nd-METAI (12.50% kas ketvirtį)
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Rivian kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Rivian kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)