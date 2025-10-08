Bendrovių katalogas
Rivian
Rivian Backend programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Backend programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Rivian įmonėje svyruoja nuo $180K per year RIV-4 lygiui iki $440K per year RIV-7 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $301K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Rivian bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025

Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
RIV-3
Software Engineer I(Pradedančiojo lygis)
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
Software Engineer II
$180K
$144K
$33.3K
$3.3K
RIV-5
Senior Software Engineer
$240K
$180K
$51K
$8.2K
RIV-6
Staff Software Engineer
$306K
$220K
$65.4K
$20.9K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

50%

METAI 1

50%

METAI 2

Akcijų tipas
RSU

Rivian kompanijoje RSUs taikomas 2 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 50% teisės įgyjamos 1st-METAI (12.50% kas ketvirtį)

  • 50% teisės įgyjamos 2nd-METAI (12.50% kas ketvirtį)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Rivian kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Rivian kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Backend programinės įrangos inžinierius pozicijai Rivian in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $455,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Rivian Backend programinės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $278,500.

