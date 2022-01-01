Bendrovių katalogas
Riverbed Technology
Riverbed Technology Atlyginimai

Riverbed Technology atlyginimas svyruoja nuo $41,644 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $203,975 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Riverbed Technology. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/18/2025

$160K

Informacinių technologijų (IT) specialistas
Median $96K
Produkto vadovas
Median $135K
Programinės įrangos inžinierius
$41.6K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$204K
DUK

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Riverbed Technology este Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $203,975. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Riverbed Technology este $115,500.

