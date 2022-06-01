Riskified Atlyginimai

Bendrovių katalogas
Riskified atlyginimas svyruoja nuo $96,592 bendros metinės kompensacijos Žmogiškieji ištekliai žemiausiame taške iki $206,500 Pardavimai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Riskified. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/18/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $142K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

DevOps inžinierius

Pardavimai
Median $207K
Verslo plėtra
$162K

Duomenų analitikas
$131K
Duomenų mokslininkas
$129K
Žmogiškieji ištekliai
$96.6K
Rinkodaros operacijos
$118K
Produkto dizaineris
$122K
Produkto vadovas
$173K
Pardavimų inžinierius
$189K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$199K
Sprendimų architektas
$159K
Didžiausią atlyginimą Riskified gauna Pardavimai su metine bendra kompensacija $206,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Riskified yra $150,508.

