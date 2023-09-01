Bendrovių katalogas
Rise8
Rise8 Atlyginimai

Rise8 atlyginimas svyruoja nuo $175,000 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $211,446 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Rise8. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/18/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $175K
Produkto dizaineris
$185K
Produkto vadovas
$211K

Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

The highest paying role reported at Rise8 is Produkto vadovas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $211,446. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rise8 is $184,598.

Kiti ištekliai