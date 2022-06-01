Bendrovių katalogas
Rise People
Rise People Atlyginimai

Rise People atlyginimas svyruoja nuo $40,079 bendros metinės kompensacijos Reklamos tekstų rašytojas žemiausiame taške iki $118,286 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Rise People. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/18/2025

$160K

Reklamos tekstų rašytojas
$40.1K
Produkto vadovas
$60.8K
Programinės įrangos inžinierius
Median $96K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $118K
DUK

The highest paying role reported at Rise People is Programinės įrangos inžinerijos vadovas with a yearly total compensation of $118,286. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rise People is $78,387.

