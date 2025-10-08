Vaizdo žaidimų programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Los Angeles Area Riot Games įmonėje svyruoja nuo $141K per year P1 lygiui iki $375K per year P5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Los Angeles Area paketo suma yra $218K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Riot Games bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$219K
$185K
$3.8K
$30.6K
P4
$285K
$239K
$0
$46.7K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
