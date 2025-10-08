Vaizdo žaidimų programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Riot Games įmonėje svyruoja nuo $141K per year P1 lygiui iki $371K per year P5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $247K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Riot Games bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
$289K
$231K
$0
$57.2K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
