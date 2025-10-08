Full-Stack programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Riot Games įmonėje svyruoja nuo $140K per year P1 lygiui iki $292K per year P4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $215K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Riot Games bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
P1
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
$292K
$228K
$7K
$57.9K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
