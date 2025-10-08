Bendrovių katalogas
Riot Games
Riot Games Full-Stack programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Full-Stack programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Riot Games įmonėje svyruoja nuo $140K per year P1 lygiui iki $292K per year P4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $215K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Riot Games bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025

Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
P1
Associate Software Engineer(Pradedančiojo lygis)
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
Software Engineer
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
Senior Software Engineer
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
Staff Software Engineer
$292K
$228K
$7K
$57.9K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Didžiausias atlyginimų paketas Full-Stack programinės įrangos inžinierius pozicijai Riot Games in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $326,044. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Riot Games Full-Stack programinės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $223,750.

