Backend programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Riot Games įmonėje svyruoja nuo $133K per year P1 lygiui iki $430K per year P5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $282K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Riot Games bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
